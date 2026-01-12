Российский авторынок начал год с антирекорда

Аналитик Целиков: Регистрации новых машин в России упали до минимума

Две недели 2026 года на автомобильном рынке России показали контрастную динамику. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Первая отчетная неделя, включившая в себя три дня 2025 года, два из которых были рабочими, стартовала достаточно активно. «С 29 декабря по 4 января на учет встало более 18 тысяч новых легковых автомобилей, почти 1,5 тысячи легких коммерческих автомобилей и более 600 грузовых автомобилей», — написал эксперт.

Неделя с 5 по 12 января, совпавшая с рождественскими праздниками, продемонстрировала резкий спад. На учет поставили всего 13 тысяч легковых, немногим более одной тысячи легких коммерческих и менее 200 грузовых машин. Целиков назвал эти цифры антирекордом. Столь низкий недельный результат не фиксировался ни разу за весь прошлый год, отметил он.

Эксперт связал эти показатели с двумя основными причинами: все семь дней были нерабочими, а в конце недели во многих регионах страны прошел сильный снегопад. «Потенциальным покупателям явно было не до новых автомобилей», — посчитал аналитик.

Кроме того, практически все автобренды объявили о повышении цен с начала января. На текущий момент зафиксирован умеренный рост, который в среднем составляет от 2 до 3 процентов. То, как сложившаяся ситуация повлияет на потребительский спрос, станет понятно по итогам первой полноценной рабочей недели нового года, подытожил Целиков.

