Российские дилеры определили главные автомобильные новинки 2026 года

«Автостат» перечислил самые перспективные новинки российского авторынка

В 2026 году автомобильный рынок России пополнится новыми моделями. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на дилеров.

По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, российским автолюбителям свои новинки представят марки Omoda, Jaecoo, Tenet. Ожидается появление автомобилей Deepal — суббренда компании Changan. Эксперт уверен, что успех моделей будет во многом зависеть от степени локализации их производства, установленной цены и способности производителей учесть текущий потребительский спрос в важнейших сегментах.

По оценке коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, наиболее востребованным продолжит оставаться класс SUV. Доля этих автомобилей в продажах по итогам 2025 года уже преодолела рубеж в 70 процентов. Из этого можно предположить, что грядущий выход на рынок кроссовера Lada Azimut станет одним из центральных событий 2026 года.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал конкурентным кроссовер Taishan от бренда Voyah, который обладает значительным потенциалом благодаря локализации сборки в России. «Отметил бы и Omoda C3, а также новый кроссовер бренда Exlantix», — заявил эксперт. По его мнению, актуальная тенденция заключается не в сокращении, а в постоянном расширении линейки автомобилей, доступных российским покупателям, и этот тренд сохранится в обозримом будущем.

Ранее стало известно, что все предприятия «АвтоВАЗа» после каникул возобновили работу в стандартном режиме.