Россия
04:24, 24 апреля 2026

В ОП предупредили о росте мошеннических атак на школьников перед экзаменами

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая перед школьными экзаменами, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас учащиеся проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ.

«В конце апреля — начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию», — подчеркнул он. Специалист напомнил, что подростки часто пользуются различными ресурсами для подготовки к экзаменам. Они могут перейти по фишинговым ссылкам, предупредил он.

Машаров посоветовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом.

В первом квартале 2026 года в России на 41 процент увеличилось количество инцидентов, в которых злоумышленники действуют от лица курсов и онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в марте прирост достиг 58 процентов год к году.

