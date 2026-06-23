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03:26, 23 июня 2026Россия

Спасатели на Камчатке нашли перевернувшийся катер без людей на борту

МЧС: Спасатели на Камчатке нашли перевернувшийся катер без людей на борту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandr Arkhipov / Global Look Press

Спасатели в Камчатском крае нашли перевернувшийся катер без людей на борту, сообщили в ГУ МЧС по региону, пишет ТАСС.

Отмечается, что сотрудники МЧС вели поиски с вертолета Ми-8. «С воздуха была обследована акватория напротив бухт Вилючинской и Жировой. К сожалению, рыбаки обнаружены не были», — отметили в ведомстве.

В ночь на вторник, 23 июня, один из рыбаков сообщил, что катер перевернулся. После безуспешных ночных поисков утром на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, а также был задействован буксир «Марлин». Кроме того, проходящие мимо суда ориентированы на попутный поиск.

По данным Telegram-канала Mash, судно опрокинулось между островом Старичков и мысом Опасным в Авачинском заливе. На борту находилось три человека.

Ранее рыбаки на Камчатке случайно поймали косатку.

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