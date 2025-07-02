Россияне случайно поймали косатку

Россияне поймали косатку, погладили и отпустили ее

Рыбаки на Камчатке случайно поймали косатку. Видео опубликовано в Telegram-канале Amur Mash.

На кадрах заметно, что черно-белое млекопитающее попалось в сети, уточняется, что это произошло на 409-м морском участке. Рыбаки ее погладили и немедленно освободили.

Ранее сообщалось, что на Сахалине косатки подарили туристу незабываемое приключение. На видео показано, как небольшая стая косаток не спеша выныривает из воды, показывая свои горбатые спины. Затем они поочередно появляются то слева, то справа от людей. В итоге троица черно-белых гостей попозировала на камеру, сопроводив лодку.