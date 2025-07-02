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15:32, 2 июля 2025Моя страна

Россияне случайно поймали косатку

Россияне поймали косатку, погладили и отпустили ее
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Рыбаки на Камчатке случайно поймали косатку. Видео опубликовано в Telegram-канале Amur Mash.

На кадрах заметно, что черно-белое млекопитающее попалось в сети, уточняется, что это произошло на 409-м морском участке. Рыбаки ее погладили и немедленно освободили.

Ранее сообщалось, что на Сахалине косатки подарили туристу незабываемое приключение. На видео показано, как небольшая стая косаток не спеша выныривает из воды, показывая свои горбатые спины. Затем они поочередно появляются то слева, то справа от людей. В итоге троица черно-белых гостей попозировала на камеру, сопроводив лодку.

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