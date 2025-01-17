Минобороны раскрыло число освобожденных за две недели населенных пунктов в Курской области

Минобороны: четыре населенных пункта освободили за две недели в Курской области

Российские войска за две недели освободили четыре населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Речь идет о населенных пунктах Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. В министерстве отметили, что наступление российских войск придет во всех направлениях.

«Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 52 450 военнослужащих.

Ранее местная жительница рассказала, что Вооруженные силы Украины обстреливали село Суджанского района, Курской области где находились только мирные жители и не было никаких военных объектов.