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07:36, 17 января 2025Россия

Жительница Курской области рассказала об ударе ВСУ по селу с мирными жителями

ТАСС: ВСУ обстреливали село Суджанского района Курской области с жителями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали село Суджанского района, Курской области где находились только мирные жители и не было никаких военных объектов, заявила женщина, которая находится в пункте временного размещения. Ее рассказ, озвученный на допросе у военных следователей, приводит ТАСС.

«Мы случайно выехали. Они [ВСУ] начали бить в три часа ночи. Мы все спали. Мы думали, как-то побьют-побьют. Но уже пошло-пошло, уже начались разрушения. В дома попадали», — сообщила женщина.

Она подчеркнула, что ВСУ били по поселку с мирными жителями, снаряды в том числе попадали в центр населенного пункта. Выезжать из него впоследствии было проблематично, так как противник постоянно наносил удары и использовал дроны, которые охотились на машины мирных жителей.

Ранее жительница слободы Белой Курской области Людмила рассказывала, что беспилотники ВСУ атаковали гражданские машины и сжигали дома жителей Курской области. Жители не раз видели, как тяжелый коптер ВСУ «Баба-Яга» атакует населенные пункты, которые приближены к линии боевого соприкосновения в Суджанском районе Курской области. Дроны сжигали дома, один раз под удар попала многоэтажка.

ЖЗЛ
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