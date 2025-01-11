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09:20, 11 января 2025Россия

Очевидица рассказала об атаках ВСУ на машины и дома жителей Курской области

ТАСС: В Курской области ВСУ атаковали дома и гражданские авто беспилотниками
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские машины и сжигали дома жителей Курской области. Об этом сообщила жительница слободы Белой Беловского района Курской области Людмила, ее цитирует ТАСС.

«Раненые и пострадавшие, конечно, [были]. Я живу здесь, я это все вижу. В [магазин] прилетало. Пробило дроном всю "Газель" соседскую, плечо мужчине повредило. Девочка работает в магазине, ей тоже досталось», — рассказала женщина.

Она добавила, что жители не раз видели, как тяжелый коптер ВСУ «Баба-Яга» атакует населенные пункты, которые приближены к линии боевого соприкосновения в Суджанском районе Курской области. Дроны сжигали дома, один раз под удар попала многоэтажка.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

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