В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

Песков анонсировал развязку ситуации в Курской области

Ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заверив, что положение в регионе будет обязательно нормализовано.

«Время нам покажет, насколько [близка развязка]», — заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопросы журналистов.

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

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По словам Пескова, ситуация в Курской области требует кризисного управления, и президент России Владимир Путин считает, что временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн справится с этой ролью.

Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. По мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что сейчас главное — обеспечить потребности жителей Курской области. По его словам, после вытеснения украинских войск из региона потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы. Все эти вопросы станут работой Хинштейна, «его насущными задачами».

Пресс-секретарь президента охарактеризовал Хинштейна как человека энергичного и талантливого, который работал на разных направлениях. «Все это поможет ему в выполнении поставленных президентом задач», — уверен Песков.

В Госдуме ситуацию в Курской области описали фразой «немножко осталось»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также убежден, что ситуация в регионе близится к развязке.

Развязка близится, там немножко осталось. Что касается задач, то в котлы берут не для того, чтобы кого-то куда-то выдавливать — в котлы берут для того, чтобы уничтожать Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

По его словам, украинская группировка, которая вошла в регион, должна быть не просто «выдавлена» за пределы области, а уничтожена. «Пришли на нашу землю, там и должны остаться, только ниже уровнем», — убежден он.

Колесник отметил, что даже иностранные государства, которые поставляют Украине оружие, признали, что введение войск в регион было стратегической ошибкой.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся четыре месяца — с 6 августа. По словам военного блогера Юрия Подоляки, на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои.