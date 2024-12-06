Депутат Колесник описал ситуацию в Курской области фразой «немножко осталось»

Близится развязка ситуации с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Ситуацию в регионе он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Развязка близится, там немножко осталось. Что касается задач, то в котлы берут не для того, чтобы кого-то куда-то выдавливать — в котлы берут для того, чтобы уничтожать. Самое лучшее, чтобы эта группировка, которая вошла, не просто была выдавлена за пределы Курской области, а там уже уничтожена. Пришли на нашу землю, там и должны остаться, только ниже уровнем. Наши войска перемололи бригад 13-14, наверное, смотря, как считать, 2 бригады оставались в резерве. Даже иностранцы, которые снабжают Украину оружием, наши недруги, и на Украине многие говорят, что это было стратегическая ошибка», — поделился депутат.

До этого о приближении развязки говорил секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Днем ранее стало известно, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. В таких формулировках высказался военный блогер Юрий Подоляка.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

