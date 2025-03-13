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02:55, 13 марта 2025Россия

В Судже нашли более 100 пропавших без вести человек

В Судже нашли более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Судже и других населенных пунктах Курской области нашли более 100 человек, которые считались пропавшими без вести. Об этом помощник главы МЧС России Юрий Мезинов сообщил РИА Новости.

«Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших», — сказал он.

Прежде командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об обстреле групп эвакуации мирных жителей из Суджи Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Там очень тяжелая ситуация», — отметил генерал-майор.

Ранее Алаудинов обратился к родственникам пропавших в Курской области жителей. Он попросил тех, кто присылает заявки на поиск пропавших, потерпеть пару дней. «В ближайшие несколько дней все уже будет полностью зачищено, и после этого мы сможем решать все вопросы», — высказался он.

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