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00:52, 13 марта 2025Россия

ВСУ обстреляли группы эвакуации мирных жителей из Суджи

Алаудинов: ВСУ обстреливают группы эвакуации мирных жителей из Суджи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают группы эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он уточнил, что противник применяет против гражданских целей кассетные боеприпасы. «Там очень тяжелая ситуация», — отметил генерал-майор. Алаудинов добавил, что вывоз мирного населения из освобожденных сел продолжится совместно с МЧС.

Ранее общественник Владимир Синельников сообщил «Ленте.ру», что курских беженцев, которые во время полугодичной оккупации Суджи жили в здании местного интерната, вывезли из города еще до начала штурма. Сейчас они уже находятся в Курске, с ними работают различные органы, в том числе и на полиграфе. «Это стандартная процедура для тех, кто был в оккупации. Не то чтобы в чем-то подозревают, но так надо, время такое», — сказал он.

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