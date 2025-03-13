ВСУ обстреляли группы эвакуации мирных жителей из Суджи

Алаудинов: ВСУ обстреливают группы эвакуации мирных жителей из Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают группы эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он уточнил, что противник применяет против гражданских целей кассетные боеприпасы. «Там очень тяжелая ситуация», — отметил генерал-майор. Алаудинов добавил, что вывоз мирного населения из освобожденных сел продолжится совместно с МЧС.

Ранее общественник Владимир Синельников сообщил «Ленте.ру», что курских беженцев, которые во время полугодичной оккупации Суджи жили в здании местного интерната, вывезли из города еще до начала штурма. Сейчас они уже находятся в Курске, с ними работают различные органы, в том числе и на полиграфе. «Это стандартная процедура для тех, кто был в оккупации. Не то чтобы в чем-то подозревают, но так надо, время такое», — сказал он.