Командир «Ахмата» обратился к родственникам пропавших в Курской области

Алаудинов: Территории в Курской области будут зачищены в ближайшие дни

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратился к родственникам пропавших в Курской области жителей. Его слова опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он попросил тех, кто присылает заявки на поиск пропавших, потерпеть пару дней. «В ближайшие несколько дней все уже будет полностью зачищено, и после этого мы сможем решать все вопросы по эвакуации гражданских, которые находились под оккупацией», — высказался он.

Алаудинов также отметил, что в регионе «идут некоторые мероприятия по зачистке», а в Судже сегодня был поднят флаг. «Это следствие событий, начавшихся 8 марта — продолжением операции "Поток", или "Труба"», — пояснил он.

Также Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области в цифру около 70 тысяч человек, и сообщил, что при освобождении территорий Курской области ряд бойцов «Ахмата» попали в плен.