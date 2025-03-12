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20:34, 12 марта 2025Россия

Командир «Ахмата» обратился к родственникам пропавших в Курской области

Алаудинов: Территории в Курской области будут зачищены в ближайшие дни
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратился к родственникам пропавших в Курской области жителей. Его слова опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он попросил тех, кто присылает заявки на поиск пропавших, потерпеть пару дней. «В ближайшие несколько дней все уже будет полностью зачищено, и после этого мы сможем решать все вопросы по эвакуации гражданских, которые находились под оккупацией», — высказался он.

Алаудинов также отметил, что в регионе «идут некоторые мероприятия по зачистке», а в Судже сегодня был поднят флаг. «Это следствие событий, начавшихся 8 марта — продолжением операции "Поток", или "Труба"», — пояснил он.

Также Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области в цифру около 70 тысяч человек, и сообщил, что при освобождении территорий Курской области ряд бойцов «Ахмата» попали в плен.

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