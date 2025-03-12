Командир «Ахмата» оценил потери ВСУ в Курской области в десятки тысяч человек

Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области потеряли около 70 тыс. человек

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области цифрой около 70 тысяч человек. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также Алаудинов заявил, что в ходе операции «Поток» бойцы спецназа совместно с другими подразделениями взяли под контроль Суджу и «продолжают эффективную зачистку оставшихся территорий».

Он также назвал цели завершающего этапа освобождения Курской области — зачистка оставшихся очагов сопротивления, создание безопасных условий для мирного населения и оказание необходимой помощи людям, которые пережили тяжелые испытания.

Согласно официальным данным Минобороны на 12 марта, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 66 810 военнослужащих.