Командир «Ахмата» оценил потери ВСУ в Курской области в десятки тысяч человек

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области цифрой около 70 тысяч человек. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Также Алаудинов заявил, что в ходе операции «Поток» бойцы спецназа совместно с другими подразделениями взяли под контроль Суджу и «продолжают эффективную зачистку оставшихся территорий».
Он также назвал цели завершающего этапа освобождения Курской области — зачистка оставшихся очагов сопротивления, создание безопасных условий для мирного населения и оказание необходимой помощи людям, которые пережили тяжелые испытания.
Согласно официальным данным Минобороны на 12 марта, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 66 810 военнослужащих.