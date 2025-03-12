Алаудинов заявил о попавших в плен в Курской области бойцах «Ахмата»

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах спецназа

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что при освобождении территорий Курской области ряд бойцов отряда попали в плен. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он не уточнил число плененных военных спецназа. «Они тоже, даст бог, будут возвращены домой», — высказался Алаудинов.

Генерал-лейтенант также заявил, что есть и погибшие бойцы «Ахмата», и те, кто получил ранения. Также имеются пропавшие без вести. «Даст бог, мы установим, где каждый — и если он погиб, мы найдем тела, чтобы они были у родных», — добавил Алаудинов.

Также Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области в цифру около 70 тысяч человек.

