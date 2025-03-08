Россия ведет масштабное наступление в Курской области. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу

Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС РФ на всех участках Курской области

Российские военные пошли в масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Российский военблогер Юрий Подоляка, комментируя ситуацию в Судже, заявил, что она является критической для ВСУ. Он отметил, что украинская группировка севернее города «уже по сути в котле».

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

Накануне, 7 марта, военкоры сообщали, что ВС России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По их данным, за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.

В Черкасском Поречном поднят российский флаг

Военные подняли российский флаг в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи. Об этом рассказал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В публикации называют это одним из первых подтвержденных результатов сегодняшнего российского наступления в Курской области. На опубликованном видео военные находятся в центре села возле Церкви Воздвижения Креста Господня.

Также канал показал уничтоженные мосты через реку Локня возле хуторов 1-й Княжий и 2-й Княжий между Суджей и селом Казачья Локня, откуда ВСУ в спешке отводят часть сил. Автор канала отмечает, что теперь противнику будет тяжелее отходить или перебрасывать подкрепления.

Днем 8 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Курской области — Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. В ведомстве уточнили, что в ходе наступления российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 13 населенных пунктов приграничного региона.

Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

Российские военные зашли в тыл формирований ВСУ по подземному газопроводу. Вероятно, речь идет о проходящей через Суджу трубе, которая является частью магистрального экспортного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Через этот газопровод Россия до 1 января 2025 года поставляла газ через Украину в европейские страны.

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, бойцы ВС РФ использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек и скрытного вклинивания в оборонительные порядки ВСУ в окрестностях Суджанском районе.

Генштаб ВСУ подтвердил в комментарии СМИ, что россияне проникли в Суджу через газопровод. Там добавили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Наиболее масштабные штурмовые действия ВС РФ произошли в направлении от Коренево на Суджу, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и южнее Суджи, уточнили в Генштабе.

Стало известно об окружении тысяч украинских военных

После начала российскими войсками штурма Суджи в окружении оказались более 6,3 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них нет связи с командованием. Отдельные группы украинских войск начали переговоры о сдаче в плен, сообщает Telegram-канал Mash.

Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений Mash

Речь идет, в частности, о новых видах БПЛА, спутниковой системе шифрования и небольшом количестве бронетехники. Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил, что несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен у Черкасского Поречного. На кадрах показаны как минимум четыре человека, общее количество пленных не уточняется.

По состоянию на 21:00 канал уточняет, что бои идут в суджанском приграничье, группировка «Север» ведет активные наступательные действия в районе Малой Локни, Лебедевки, Черкасского Поречного. Продолжаются бои в лесных массивах, в том числе в окрестностях Суджи и Гуево. ВС РФ ударами артиллерии и дронов пресекают попытки украинских войск перебросить подкрепление на этот участок фронта.