Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

Алаудинов: ВС России пошли в наступление на всех участках в Курской области

Российские военные пошли в масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

«На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», — сообщил Алаудинов.

8 марта стало известно о заходе российских подразделений в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Уточнялось, что армия России использовала для переброски штурмовой роты трубу газопровода.

Российский военблогер Подоляка, комментируя ситуацию в Судже, заявил, что она является критической для ВСУ. Он отметил, что украинская группировка севернее города «уже по сути в котле».

