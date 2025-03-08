Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 8 марта 2025Россия

Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

Алаудинов: ВС России пошли в наступление на всех участках в Курской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные пошли в масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

«На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», — сообщил Алаудинов.

8 марта стало известно о заходе российских подразделений в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Уточнялось, что армия России использовала для переброски штурмовой роты трубу газопровода.

Российский военблогер Подоляка, комментируя ситуацию в Судже, заявил, что она является критической для ВСУ. Он отметил, что украинская группировка севернее города «уже по сути в котле».

    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением. Его жена эмоционально обратилась к журналистам

    Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

    Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа»

    Бастрыкин взял на контроль ЧП в цирке

    Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

    В ФРГ заявили об успешном завершении создания правящей коалиции

    РПЛ отреагировала на расистские оскорбления в адрес игрока «Зенита»

    В Финляндии призвали Россию поскорее разгромить ВСУ

    Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе

    Пропалестинские активисты перекопали поле для гольфа Трампа в знак протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше