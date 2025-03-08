В России назвали ситуацию в Судже катастрофической для ВСУ

Военблогер Подоляка: Ситуация для ВСУ в Судже стала катастрофической

Военный блогер Юрий Подоляка назвал ситуацию в Судже Курской области критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности боев за российский город он привел в своем Telegram-канале.

По данным Подоляки, зона боев расположена севернее и восточнее Суджи, а также в самом городе — из промышленной зоны постепенно перемещается к центру. При этом, как отметил эксперт, говорить о контроле того или иного участка в настоящее время бессмысленно.

«Но даже так понятно, что группировка севернее Суджи уже по сути в котле, хотя и может попытаться прорваться с потерями на отходе. В целом ситуация для ВСУ выглядит, мягко говоря, "катастрофически". И не случайно их инфопомойки уже "вышли в эфир" и прямым текстом требуют вывода остатков группировки из Курщины, пока ее там всю не перебили», — написал Подоляка.

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начали группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея. Им противостоят элитные подразделения ВСУ.

Министерство обороны России пока не комментировало информацию о ситуации в Судже.