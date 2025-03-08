Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

Подоляка: Российские войска начали штурм Суджи с нескольких направлений

Российские войска начали штурм Суджи Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Первые подробности операции раскрыл военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, внезапная атака армии России ошеломила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть которых пустилась в бегство или сдалась. «Противник здесь отчаянно обороняется, понимая, что в пылу штурма пленных обычно мало когда берут. А тем более в этом случае», — написал Подоляка.

Он подчеркнул, что сегодня, 8 марта, город вряд ли будет освобожден. Кроме того, военблогер опроверг сообщения, что город уже взят под контроль российскими бойцами.