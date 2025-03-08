Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 8 марта 2025Россия

Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

Подоляка: Российские войска начали штурм Суджи с нескольких направлений
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска начали штурм Суджи Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Первые подробности операции раскрыл военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, внезапная атака армии России ошеломила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть которых пустилась в бегство или сдалась. «Противник здесь отчаянно обороняется, понимая, что в пылу штурма пленных обычно мало когда берут. А тем более в этом случае», — написал Подоляка.

Он подчеркнул, что сегодня, 8 марта, город вряд ли будет освобожден. Кроме того, военблогер опроверг сообщения, что город уже взят под контроль российскими бойцами.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

    В Китае задумали производить летающие автомобили

    Названа дата приезда в Москву кандидата в президенты МОК

    Технические возможности Европы для замены Киеву помощи США оценили

    Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

    Петросян экстренно госпитализирован с кровотечением

    Стало известно о начале штурма Суджи армией России

    Стало известно о намерении США бросить союзников по НАТО

    Президента Южной Кореи выпустили из изолятора

    Прокуратура разрешила освободить президента Южной Кореи из-под стражи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше