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21:41, 8 марта 2025Россия

Военные подняли российский флаг в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи

Военные подняли флаг России в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Суджа Родная»

Военные подняли российский флаг в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В публикации называют это одним из первых подтвержденных результатов сегодняшнего российского наступления в Курской области. На опубликованном видео военные находятся в центре села возле Церкви Воздвижения Креста Господня.

8 марта военблогеры сообщили, что армия России начала штурм Суджи. По их данным, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

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