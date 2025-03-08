Военные подняли российский флаг в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи

Военные подняли флаг России в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи

Военные подняли российский флаг в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В публикации называют это одним из первых подтвержденных результатов сегодняшнего российского наступления в Курской области. На опубликованном видео военные находятся в центре села возле Церкви Воздвижения Креста Господня.

8 марта военблогеры сообщили, что армия России начала штурм Суджи. По их данным, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.