ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи

Mash: ВСУ в Судже начали переговоры о сдаче в плен

После начала российскими войсками штурма Суджи в окружении оказались более 6,3 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них нет связи с командованием. Отдельные группы украинских войск начали переговоры о сдаче в плен, сообщает Telegram-канал Mash.

«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что речь идет, в частности, о новых видах БПЛА, спутниковой системе шифрования и небольшом количестве бронетехники.

Ранее Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Курской области — Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. Позднее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские войска начали наступление на всех направлениях в Курской области.