В России показали уничтоженные мосты между Суджей и Казачьей Локней

В Курской области уничтожили мосты между Суджей и Казачьей Локней

В Курской области уничтожены мосты между Суджей и селом Казачья Локня, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят часть сил. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Уничтоженные мосты через реку Локня возле хуторов 1-й Княжий и 2-й Княжий между Суджей и селом Казачья Локня, откуда ВСУ в спешке отводят часть сил», — говорится в публикации.

Автор канала отмечает, что теперь противнику будет тяжелее отходить или перебрасывать подкрепления.

8 марта стало известно о заходе российских подразделений в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Уточнялось, что армия России использовала для переброски штурмовой роты трубу газопровода.

