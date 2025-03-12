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21:56, 12 марта 2025Россия

Путину доложили о ходе освобождения Курской области

Герасимов доложил Путину об освобождении 86% занятой ВСУ Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении большей части занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Российской армии удалось освободить 86 процентов территории области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

Украинские потери в Курской области, по словам Герасимова, составили свыше 68 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Каких-либо подробностей мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раскрыл.

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