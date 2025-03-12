Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

ВСУ покинули Суджу Курской области почти без боев, город под контролем России

Бои за Суджу близятся к завершению, утверждают российские источники. Вечером 11 марта стало известно об освобождении оккупированного города в административных границах, а уже на следующий день сообщалось о полном контроле над городом. Утром 12 марта появились кадры с развернутым на центральной площади Суджи флагом России. Как пишут военблогеры и военкоры, ВСУ уходят из Курской области почти без боев. Как проходил суджанский бросок и как скоро украинские войска полностью выбьют из приграничья — в материале «Ленты.ру».

Суджанская операция. Хронология

Быстрое освобождение оккупированных территорий Курской области началось 8 марта. В тот день сообщалось о зачистке Лебедевки и боях в лесопосадках Суджанского района.

В тот день сообщалось о зачистке Лебедевки и боях в лесопосадках Суджанского района. Позднее началось наступление непосредственно на Суджу. Министерство обороны сообщило об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины. Их назвали ключом к окружению Малой Локни — крупного села под Суджей, где ВСУ создали мощный укрепрайон.

Министерство обороны сообщило об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины. Их назвали ключом к окружению Малой Локни — крупного села под Суджей, где ВСУ создали мощный укрепрайон. Для прорыва в город штурмовики использовали газовую трубу. Пройдя свыше десяти километров по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, они зашли в тыл частям ВСУ. Утром 9 марта они установили контроль над промзоной на восточной окраине Суджи.

Пройдя свыше десяти километров по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, они зашли в тыл частям ВСУ. Утром 9 марта они установили контроль над промзоной на восточной окраине Суджи. 9 марта российские войска продолжили наступать на город с нескольких направлений. В Минобороны сообщили об освобождении Лебедевки, а также села Новенькое Сумской области у границы с Россией.

В Минобороны сообщили об освобождении Лебедевки, а также села Новенькое Сумской области у границы с Россией. Одновременно российские войска атаковали позиции ВСУ еще на пяти направлениях. Бои шли в районе Махновки и Мартыновки, а также Черкасского Поречного, Русской Конопельки и Малой Локни.

Бои шли в районе Махновки и Мартыновки, а также Черкасского Поречного, Русской Конопельки и Малой Локни. По состоянию на утро 10 марта в Судже велись бои на окраинах города. Боевые действия также продолжались в лесных массивах на всех участках фронта в Курской области.

Боевые действия также продолжались в лесных массивах на всех участках фронта в Курской области. В течение дня 11 марта появились первые сведения о том, что российские военные выбили ВСУ из восточных частей Суджи.

появились первые сведения о том, что российские военные выбили ВСУ из восточных частей Суджи. Ближе к вечеру появились сообщения об освобождении города в административных границах.

появились сообщения об освобождении города в административных границах. Тогда же Минобороны сообщило о контроле еще над 12 населенными пунктами , в числе которых хутора Агроном и Дмитрюков, село Богдановка и деревня Бондаревка.

, в числе которых хутора Агроном и Дмитрюков, село Богдановка и деревня Бондаревка. Утром 12 марта стало известно, что ВС России дошли до здания администрации.

Также появилось фото с солдатами, которые развернули в центре города флаг России. Это назвали акцией «для обозначения», так как зачистка города еще не была закончена.

Это назвали акцией «для обозначения», так как зачистка города еще не была закончена. Днем 12 марта о полном контроле над городом сообщил военкор Евгений Лисицын. Эту информацию подтвердил военный блогер Владимир Романов.

о полном контроле над городом сообщил военкор Евгений Лисицын. Эту информацию подтвердил военный блогер Владимир Романов. «Суджа наша» , — написал военблогер Юрий Подоляка.

, — написал военблогер Юрий Подоляка. На Украине заявили, что отступление ВСУ из Курской области -- «часть переговорного процесса». В России над этим поиронизировали и назвали ситуацию «перемогой».

В России над этим поиронизировали и назвали ситуацию «перемогой». Появились данные, что ВСУ ушли из Суджи почти без боев. Многие здания в городе уцелели.

Многие здания в городе уцелели. Минобороны отчиталось, что освобождены еще пять населенных пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Что говорят о сроках полного освобождения Курской области

Полное освобождение курского приграничья от украинских войск может занять от одной до двух недель, заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области — это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы», — полагает военный эксперт.

Еще более оптимистичную оценку дал политолог Сергей Марков.

Военная логика. Флаг России поднят над администрацией Суджи. Пока бои в Судже продолжаются. Но наиболее вероятно, что вся Курская область будет освобождена примерно в течение недели. И хорошо! Сергей Марков политолог

При этом в Кремле дали понять, что в Москве точные сроки называть не будут.

«По Курской области: конечно, никаких сроков там нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков лишь выразил уверенность в том, что Вооруженные силы страны зачистят все приграничье, и пожелал удачи российским военным.