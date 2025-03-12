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13:15, 12 марта 2025Россия

Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

ВСУ покинули Суджу Курской области почти без боев, город под контролем России
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Бои за Суджу близятся к завершению, утверждают российские источники. Вечером 11 марта стало известно об освобождении оккупированного города в административных границах, а уже на следующий день сообщалось о полном контроле над городом. Утром 12 марта появились кадры с развернутым на центральной площади Суджи флагом России. Как пишут военблогеры и военкоры, ВСУ уходят из Курской области почти без боев. Как проходил суджанский бросок и как скоро украинские войска полностью выбьют из приграничья — в материале «Ленты.ру».

Суджанская операция. Хронология

  • Быстрое освобождение оккупированных территорий Курской области началось 8 марта. В тот день сообщалось о зачистке Лебедевки и боях в лесопосадках Суджанского района.
  • Позднее началось наступление непосредственно на Суджу. Министерство обороны сообщило об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины. Их назвали ключом к окружению Малой Локни — крупного села под Суджей, где ВСУ создали мощный укрепрайон.
  • Для прорыва в город штурмовики использовали газовую трубу. Пройдя свыше десяти километров по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, они зашли в тыл частям ВСУ. Утром 9 марта они установили контроль над промзоной на восточной окраине Суджи.
  • 9 марта российские войска продолжили наступать на город с нескольких направлений. В Минобороны сообщили об освобождении Лебедевки, а также села Новенькое Сумской области у границы с Россией.
  • Одновременно российские войска атаковали позиции ВСУ еще на пяти направлениях. Бои шли в районе Махновки и Мартыновки, а также Черкасского Поречного, Русской Конопельки и Малой Локни.
  • По состоянию на утро 10 марта в Судже велись бои на окраинах города. Боевые действия также продолжались в лесных массивах на всех участках фронта в Курской области.
  • В течение дня 11 марта появились первые сведения о том, что российские военные выбили ВСУ из восточных частей Суджи.
  • Ближе к вечеру появились сообщения об освобождении города в административных границах.
  • Тогда же Минобороны сообщило о контроле еще над 12 населенными пунктами, в числе которых хутора Агроном и Дмитрюков, село Богдановка и деревня Бондаревка.
  • Утром 12 марта стало известно, что ВС России дошли до здания администрации.
  • Также появилось фото с солдатами, которые развернули в центре города флаг России. Это назвали акцией «для обозначения», так как зачистка города еще не была закончена.
  • Днем 12 марта о полном контроле над городом сообщил военкор Евгений Лисицын. Эту информацию подтвердил военный блогер Владимир Романов.
  • «Суджа наша», — написал военблогер Юрий Подоляка.
  • На Украине заявили, что отступление ВСУ из Курской области -- «часть переговорного процесса». В России над этим поиронизировали и назвали ситуацию «перемогой».
  • Появились данные, что ВСУ ушли из Суджи почти без боев. Многие здания в городе уцелели.
  • Минобороны отчиталось, что освобождены еще пять населенных пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Что говорят о сроках полного освобождения Курской области

Полное освобождение курского приграничья от украинских войск может занять от одной до двух недель, заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области — это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы», — полагает военный эксперт.

Еще более оптимистичную оценку дал политолог Сергей Марков.

Военная логика. Флаг России поднят над администрацией Суджи. Пока бои в Судже продолжаются. Но наиболее вероятно, что вся Курская область будет освобождена примерно в течение недели. И хорошо!

Сергей Марковполитолог

Кадр: Telegram-канал Mash

При этом в Кремле дали понять, что в Москве точные сроки называть не будут.

«По Курской области: конечно, никаких сроков там нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков лишь выразил уверенность в том, что Вооруженные силы страны зачистят все приграничье, и пожелал удачи российским военным.

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