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13:12, 10 марта 2025Россия

В Кремле высказались об освобождении Курской области от ВСУ

Песков: Кремль не сомневается в освобождении Курской области от бойцов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

У Кремля нет сомнений в том, что российские военные освободят всю территорию Курской области от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что конкретных сроков освобождения Курской области от врага нет. Об этом же в декабре 2024 года заявлял президент России Владимир Путин. Он отмечал, что не может называть конкретную дату, однако выразил уверенность в том, что Российская армия выбьет противника из приграничья.

В субботу, 8 марта, армия России перешла в масштабное наступление в Курской области. Сначала начался штурм населенных пунктов близ Суджи, затем российские военные перешли к боям непосредственно за город. Российские штурмовики взяли ВСУ в котел, а после проникли в город по подземной газопроводной трубе — им удалось вклиниться в позиции противника в окрестностях города, что стало для ВСУ неожиданностью. За два дня наступления под контроль России перешли семь населенных пунктов.

ЖЗЛ
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