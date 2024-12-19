Путин ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области

Президент Путин: ВСУ выбьют из Курской области, идут бои

Курская область, несомненно, будет освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ), но конкретных дат пока нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сомнения нет. Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют [ВСУ с территории Курской области]. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. И бои серьезные», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что Российская армия точно выбьет ВСУ, «по-другому быть не может».

Такой ответ президент дал на вопрос жительницы Большесолдатского района Курской области. Он также пообещал, что разрушенные ВСУ жилые дома и инфраструктура в регионе будут восстановлены.

Ранее российский лидер назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением против населения. По его словам, святой обязанностью Вооруженных сил России является выбрасывание противника за пределы территории страны. Органы военной юстиции же должны зафиксировать все военные преступления Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил между тем, что ситуация с вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке, положение в регионе обязательно будет нормализовано.