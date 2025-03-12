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11:30, 12 марта 2025Россия

Военблогер описал итоги операции в приграничье фразой «Суджа наша»

Военблогер Подоляка: ВСУ в Курской области разгромлены — Суджа наша
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Военный блогер Юрий Подоляка описал итоги операции в приграничье фразой «Суджа наша». В Telegram-канале он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области разгромлены.

Подоляка обратил внимание, что последние дни в украинских средствах массовой информации заявляли об обратном.

«Информационные войны не заканчиваются никогда, а потому "новый антикриз" Киева (к которому подключились и западные издания) состоит в тезисе, что "лучшие бригады ВСУ из котла выскользнули"...», — написал военблогер.

По его данным, многие украинские бойцы сбежали из Суджи. Они отходили к границе, бросая технику, заметил Подоляка.

Украинской армии понадобится много времени, чтобы вернуть себе боеспособность, предположил блогер.

До этого военкор Евгений Лисицын уверял, что российские военнослужащие полностью овладели Суджей.

Информация о штурме Судже российскими бойцами появилась днем 8 марта. Для прорыва в курский населенный пункт солдаты провели операцию «Поток» под землей — десятки военных преодолели свыше 16 километров по трубопроводу с минимальным количеством кислорода и пробрались в тыл ВСУ.

ЖЗЛ
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