Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 8 марта 2025Россия

Значение взятия ВС России Старой Сорочины и Викторовки объяснили

ТАСС: Взятие ВС России Старой Сорочины ведет к окружению Малой Локни
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области поспособствует окружению Малой Локни. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Освобождение этих населенных пунктов ведет к окружению Малой Локни — большого населенного пункта, где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) был очень мощный укрепрайон. Это северный выступ их группировки», — объяснил собеседник агентства.

8 марта Министерство обороны России сообщило об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области. В ведомстве уточнили, что в данной операции участвовали подразделения войск «Север».

Также стало известно о начале штурма Суджи российскими подразделениями. Атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

    Значение взятия ВС России Старой Сорочины и Викторовки объяснили

    В одной стране НАТО поддержали смягчение санкций США против России

    Россиянин напал на работницу храма ради денег

    В Конго обещали дать миллионы долларов за поимку главы повстанцев

    В одном из российских городов десятки тысяч человек остались без отопления из-за аварии

    Женщина отравила подругу из-за ее повышения

    В Китае задумали производить летающие автомобили

    Названа дата приезда в Москву кандидата в президенты МОК

    Технические возможности Европы для замены Киеву помощи США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше