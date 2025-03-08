Значение взятия ВС России Старой Сорочины и Викторовки объяснили

ТАСС: Взятие ВС России Старой Сорочины ведет к окружению Малой Локни

Взятие Вооруженными силами (ВС) России населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области поспособствует окружению Малой Локни. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Освобождение этих населенных пунктов ведет к окружению Малой Локни — большого населенного пункта, где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) был очень мощный укрепрайон. Это северный выступ их группировки», — объяснил собеседник агентства.

8 марта Министерство обороны России сообщило об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области. В ведомстве уточнили, что в данной операции участвовали подразделения войск «Север».

Также стало известно о начале штурма Суджи российскими подразделениями. Атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций.