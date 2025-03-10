В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

Песков: Конкретных сроков по освобождению территорий Курской области нет

Точных сроков, в которые Вооруженные силы (ВС) России полностью освободят Курскую область, нет. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«По Курской области: конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков, помимо этого, выразил уверенность в том, что армия России зачистит все приграничье. Он пожелал удачи российским военным.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах, там также установлен контроль над промзоной. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ним более десяти километров.