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08:23, 13 марта 2025Россия

В Кремле заявили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Песков: Операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операция по освобождению Курской области от противника вошла в завершающую стадию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

Он сообщил, что об этом президенту России Владимиру Путину доложило командование группировки войск «Север».

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал Путина об освобождении 86 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

Вечером в среду, 12 марта, глава России приехал в Курскую область впервые с момента вторжения украинских войск в регион. Там он провел совещание в штабе управления курской группировкой российских войск.

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