В Кремле заявили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Песков: Операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию

Операция по освобождению Курской области от противника вошла в завершающую стадию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

Он сообщил, что об этом президенту России Владимиру Путину доложило командование группировки войск «Север».

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал Путина об освобождении 86 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

Вечером в среду, 12 марта, глава России приехал в Курскую область впервые с момента вторжения украинских войск в регион. Там он провел совещание в штабе управления курской группировкой российских войск.