«Наша задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника». Путин провел совещание в штабе курской группировки войск

Путин провел совещание в штабе курской группировки войск

Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Там он провел совещание в штабе управления курской группировкой российских войск.

Глава государства прибыл на встречу с военачальниками в военной форме. На распространенных Кремлем кадрах видно, как глава государства заслушивает доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Наша задача — окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, и полностью освободить территорию Владимир Путин президент России

Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. До этого, указал он, важно восстановить положение вдоль линии госграницы в Курской области.

Путину доложили о потерях ВСУ

Герасимов сообщил, что ВСУ в Курской области оказались в окружении и теперь изолированы. Сейчас проводятся мероприятия по их планомерному уничтожению.

Перед подразделениями ВС РФ поставлена задача выйти к госгранице в кратчайшие сроки Валерий Герасимов начальник Генерального штаба

Также глава Генштаба рапортовал, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней. Украинские потери составили свыше 68 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники.

24 населенных пункта в Курской области были освобождены за последние 5 дней

Отдельно Герасимов заявил, что ВСУ понесли большие потери в ходе освобождения села Малая Локня. По его словам, теперь мелкие группы противника в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами начали отход в южном направлении, попутно теряя людей.

Верховный главнокомандующий отметил, что Россия гуманно относится ко всем военнопленным, однако иностранные наемники, воюющие на стороне украинских войск, не попадают под действие Женевской конвенции. Путин также подчеркнул, что к украинским военным, взятым в плен в Курской области, необходимо относиться как к террористам. В свою очередь Герасимов уточнил, что в регионе были взяты в плен более 400 бойцов ВСУ.

В Генштабе высказались о прорыве российских бойцов в Суджу по газовой трубе

Особо Герасимов отметил операцию по прорыву российских войск в Суджу по газовой трубе. Он раскрыл, что в маневре участвовали более 600 военнослужащих, особенно отличились бойцы подразделений «Ветераны», спецназа «Ахмат», 11-й бригады и 30-го полка.

Путин ответил, что он постоянно находится на связи с российскими бойцами, воюющими в Курской области. «Вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Я их слышу практически каждый день в последнее время — утром и вечером», — заявил российский лидер.

Объясняя цель вторжения ВСУ в Курскую область, Герасимов заявил, что Киев хотел создать в регионе стратегический плацдарм, оттянуть российские силы из Донбасса и сделать ситуацию разменной монетой. Эти планы провалились, резюмировал он.