Путин рассказал о связи с подразделениями в Курской области

Путин сообщил, что он каждый день на связи с подразделениями в Курской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он каждый день связывается с российскими бойцами, воюющими в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время доклада начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. По словам главы государства, он связывается дважды в день: утром и вечером. «Вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Я их слышу практически каждый день в последнее время — утром и вечером», — заявил российский лидер.

Ранее Владимир Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Он подчеркнул, что перед российской Армией стоит задача полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы.