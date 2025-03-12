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22:49, 12 марта 2025Россия

Путин рассказал о связи с подразделениями в Курской области

Путин сообщил, что он каждый день на связи с подразделениями в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он каждый день связывается с российскими бойцами, воюющими в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время доклада начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. По словам главы государства, он связывается дважды в день: утром и вечером. «Вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Я их слышу практически каждый день в последнее время — утром и вечером», — заявил российский лидер.

Ранее Владимир Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Он подчеркнул, что перед российской Армией стоит задача полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы.

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