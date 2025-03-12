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22:10, 12 марта 2025Россия

Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы с Украиной

Путин предложил создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом он сказал в ходе совещания в командном пункте в Курской области, передает ТАСС.

«[Наша задача] полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — предложил он.

Путин также подчеркнул, что Российской армии следует «окончательно разгромить» находящиеся в Курской области украинские войска.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в пункт управления группировкой войск в Курской области в военной форме. На снимках видно, как глава государства заслушивает доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова, сидя в камуфляже.

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