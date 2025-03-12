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22:26, 12 марта 2025Россия

Герасимов сообщил Путину о попавшей в окружение группировке ВСУ в Курской области

Начальник Генштаба Герасимов: Группировка ВСУ в Курской области окружена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группировка вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области окружена. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

В своем докладе президенту России Владимиру Путину он отчитался, что подразделения противника изолированы. Сейчас проводятся мероприятия по их планомерному уничтожению. Генерал добавил, что российские войска продолжают освобождение региона, перед ними поставлена задача выйти к госгранице в кратчайшие сроки.

Ранее Герасимов сообщал, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней. Украинские потери составили свыше 68 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники.

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