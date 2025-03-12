Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 12 марта 2025Россия

Путину доложили о больших потерях ВСУ в Малой Локне

Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в селе Малая Локня
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе освобождения села Малая Локня в Курской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит РИА Новости.

«Отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения», — добавил он.

Герасимов также сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена. Он отчитался, что подразделения противника изолированы. Сейчас проводятся мероприятия по их планомерному уничтожению. Генерал добавил, что российские войска продолжают освобождение региона, перед ними поставлена задача выйти к госгранице в кратчайшие сроки.

Ранее Герасимов заявил, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о взятых в плен иностранных наемниках ВСУ

    В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

    В России назвали смехотворными обвинения во вмешательстве в дела Франции

    Шарий раскрыл потери в элитных бригадах ВСУ

    Раскрыта цель Киева в Курской области

    Пережившие оккупацию беженцы захотели остаться в Судже

    51-летняя Кейт Мосс обнажила грудь на публике

    Путин рассказал о связи с подразделениями в Курской области

    Раскрыта судьба беженцев из интерната в освобожденной Судже

    Путину доложили о больших потерях ВСУ в Малой Локне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше