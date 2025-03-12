Путину доложили о больших потерях ВСУ в Малой Локне

Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в селе Малая Локня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе освобождения села Малая Локня в Курской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит РИА Новости.

«Отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения», — добавил он.

Герасимов также сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена. Он отчитался, что подразделения противника изолированы. Сейчас проводятся мероприятия по их планомерному уничтожению. Генерал добавил, что российские войска продолжают освобождение региона, перед ними поставлена задача выйти к госгранице в кратчайшие сроки.

Ранее Герасимов заявил, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.