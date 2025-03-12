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23:03, 12 марта 2025Россия

Раскрыта цель Киева в Курской области

Герасимов: Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев планировал создать в Курской области стратегический плацдарм, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов. Он доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией», — указал он.

12 марта Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава государства впервые посетил Курскую область с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в августе 2024 года.

Ранее Герасимов заявил, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

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