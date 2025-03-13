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08:44, 13 марта 2025Россия

Хронологию освобождения Суджи показали на видео с картой

Военблогер Звинчук показал на карте хронологию освобождения Суджи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с картой, на которой показана хронология освобождения российскими войсками Суджи Курской области. Ролик опубликовал проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» в Telegram.

Как показано на карте, к полудню 10 марта российские десантники пробились в Зазулевку. Параллельно с этим бойцы спецназа «Ахмат» и 44-го армейского корпуса зачистили посадки в районе Мартыновки, а также освободили Ивашковский. К середине 11 марта российские войска прорвались на окраину Суджанской агломерации и начали зачистку. В свою очередь, подразделения Вооруженных сил Украины предприняли отступление, как отмечается, оставляя тяжелую технику из-за уничтоженных до этого мостов. К вечеру под контролем армии России оказались почти все населенные пункты на окраинах Суджи, а передовые группы зашли в город, подчеркивают авторы материала.

Утром 12 марта российские военнослужащие заняли площадь Ленина и подняли флаги в центре Суджи, а к вечеру появились сообщения о ее полном освобождении. На данный момент российские войска продолжают зачистку населенного пункта.

Освобождению Суджи предшествовала операция «Поток», в ходе которой 800 российских военнослужащих пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, преодолев 15 километров в замкнутом пространстве, и 8 марта начали штурм.

ЖЗЛ
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