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17:03, 12 марта 2025Россия

«Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

Кадыров опубликовал кадры с бойцами ВС России в газопроводе под Суджей
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Видео с российскими военными, пробиравшимися в рамках операции «Поток» 15 километров по газопроводу в Суджу Курской области, появилось в сети. Ролик опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ролике запечатлены российские военнослужащие, устроившие привал в газовой трубе.

«Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — написал он.

Кадыров отдельно отметил участвовавшего в операции командира отряда «Аида» спецназа «Ахмат», назвав его настоящим стратегом. По словам главы Чечни, под его руководством отряд действовал как единый механизм.

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

Более 800 бойцов вошли в Суджу через газопровод

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Бойцы пробирались по подземным коммуникациям в течение пяти суток, преодолев 15 километров, уточнил Кадыров. Российский журналист Анастасия Кашеварова отметила, что они несколько суток ждали подходящего для выхода момента. «Враг был застигнут врасплох. ВСУ стали кидать кассетные боеприпасы на трубу минут через 30 после высадки. Но ребята уже успели зайти в посадки. Закрепились и вызвали панику у противника», — сказала репортер.

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На подготовку к операции потребовалось несколько недель

Военный обозреватель Влад Шлепченко предположил, что планирование операции могло занять более трех недель. Одной из ключевых задач было обеспечение бойцов кислородом, чтобы они могли находиться внутри трубы продолжительное время.

В замкнутом пространстве под землей быстро снижается уровень кислорода из-за испарений и отсутствия естественной вентиляции, отметил он. Поэтому специальные технические группы занимались закачкой воздуха в трубопровод, чтобы вытеснить оставшийся газ в сторону Украины. Это обеспечило возможность перемещения значительного количества бойцов внутри.

Кроме того, следовало организовать минимальные условия для комфортного пребывания людей. Как отметил Шлепченко, все было продумано до мельчайших деталей. «Очень тщательно готовились. Вплоть до того, что в трубу постепенно заносился боекомплект. Там внутри готовились отхожие места, для того чтобы люди могли справлять нужду, чтобы это все не под ногами валялось», — добавил он и уточнил, что, видимо, где-то даже вырезали части стен и делали ниши в грунте для личного состава.

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