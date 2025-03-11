«Не хватало кислорода, воды». Раскрыты детали операции «Поток» в Судже. Как российские военные ползли по трубе шесть суток?

ВС России при заходе в тыл ВСУ в Судже должны были создать плацдарм

Российские военные при заходе через трубу в город Суджа под Курском должны были создать целый плацдарм. Такие детали операции «Поток» раскрыл командир роты бригады «Ветераны» с позывным Ник.

По его словам, надо было сделать так, чтобы в дальнейшем появилось не одно, а несколько мест, из которых российские военные могли бы «просачиваться» в центр города сквозь тыл бойцов Украины. Затем уже им было бы удобно расходиться дальше по местности.

Перед бойцами стояла задача создать плацдарм для дальнейшего продвижения и перекрытия линии боевого соприкосновения для ВСУ. Тогда же, счел российский командир, войска Украины, оставшись без подкрепления, должны «посыпаться».

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

Российские бойцы преодолели под землей 14 километров

Временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что во время операции «Поток» бойцам, вклинивавшимся в тыл ВСУ, не хватало кислорода и воды. В течение шести-семи дней они двигались к точке назначения под землей.

«Не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились точно снег на голову!» — заявил Хинштейн.

Он также указал, что один из бойцов с позывным Добрыня, который принимал участие в операции, ростом почти два метра. Военные, когда вышли на поверхность в Судже, что под Курском, сначала даже не могли надышаться.

Участвовавший в операции «Поток» боец назвал способ борьбы с нехваткой кислорода. Он заявил, что российские военные старались соблюдать дистанцию два метра, чтобы было легче дышать. Также периодически они останавливались на короткий отдых.

Как отметил экс-командир отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби, операция разрабатывалась больше трех недель. За это время российские военные сделали выходы на поверхность и занесли в трубу побольше еды и воды. Затем, чтобы не быть замеченными противником, бойцы заходили под землю четырьмя малыми командами.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные доложили последние данные по битве за Суджу

Уже появилась подробная карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта. Бойцы пояснили, что, покидая трубу, им надо было пройти еще 2,5 километра вдоль железной дороги. Затем им потребовалось занять линию окопов и «опорники». По словам одного из военных, бойцы направились к Кубаткину и разошлись на две стороны, чтобы взять под контроль оба моста. Также им было необходимо прикрывать трубу, чтобы ВСУ не смогли зайти в нее.

10 марта силы 155-й бригады морской пехоты, продолжающие бои в районе Южного, а также зачищавшие Ивашковский лес бойцы 30-го полка и СпН «Ахмат» ВС РФ вышли к Кубаткину. Там же они соединились с флангов с военными, участвующими в операции «Поток».

11 марта же стало известно, что прорвавшиеся в Суджу бойцы смогли освободить от ВСУ промышленную зону. В сети также появилось фотодоказательство операции.

«Поток» назвали причиной перелома в битве за Курскую область

Военный эксперт Евгений Михайлов назвал «Поток» причиной перелома в битве за Курскую область. Он также сообщил, что операцию разработали менее чем за месяц. Ее цель была забросить десант в Суджу. По данным Михайлова, чтобы зайти в трубу, надо было сначала откачать остатки газа, что там и сделали. Уже только после этого военные пробрались в нее.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в свою очередь, назвал исторической операцию «Поток». Он также указал, что она войдет в учебники истории России. А сам маневр, по его мнению, изменит сейчас ход всей специальной военной операции (СВО).

8 марта армия России перешла в масштабное наступление в Курской области. За два дня боевых действий под контроль российских военных, по официальным данным, перешли семь поселений. 11 марта Минобороны также подтвердило контроль еще над 12 поселениями. Таким образом, российские войска почти зашли в Суджу. На окраинах города сейчас продолжаются бои.