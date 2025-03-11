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13:06, 11 марта 2025Россия

Военный эксперт заявил о переломе в битве за Курскую область

Военный эксперт Михайлов: В битве за Курскую область произошел перелом
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В битве за Курскую область произошел перелом благодаря операции, получившей название «Поток». Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом».

По его словам, пробравшиеся по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Суджу российские военные совершили настоящий подвиг, масштаб которого еще не до конца оценен. Эксперт уверен, что всех участников операции представят к высочайшим наградам.

Нужно понимать, что эта операция дала русским войскам. Это оперативное преимущество и перелом в битве за Курскую область

Евгений Михайловвоенный эксперт

Эксперт также отметил, что участники операции «понимали, что их может настигнуть смерть», так как находились в газовой трубе. Однако, несмотря на это, все равно пошли и «совершили подвиг».

Российские военные разработали операцию под названием «Поток» для заброски десанта в тыл Вооруженных сил Украины меньше чем за месяц. Для ее реализации из трубы откачали остатки газа и наполнили ее воздухом. Также в ней были созданы условия для длительного пребывания солдат. В результате более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее сообщалось, что ВС России прорвались к подразделениям операции «Поток», которые сражались в окружении в Кубаткине.

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