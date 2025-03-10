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19:38, 10 марта 2025Россия

ВС России прорвались к подразделениям операции «Поток»

Стало известно о прорыве ВС России к подразделениям операции «Поток»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались к подразделениям операции «Поток», которые сражались в окружении в Кубаткине. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Сегодня силы 155-й бригады морской пехоты, атакующие в районе Южного, а также зачищавшие Ивашковский лес штурмовики 30-го полка и СпН "Ахмат" ВС РФ, замкнули фланги у хутора Кубаткин», — говорится в сообщении.

За последние дни в Курской области резко возросла активность российских войск, которые начали стремительное продвижение вперед, а также оттеснение Вооруженных сил Украины к границе.

Наибольшую известность получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.

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