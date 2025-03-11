Появилась подробная карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы

RT: Появилась карта позиций атаки ВСУ после выхода десанта из трубы под Курском

Появилась подробная карта позиций атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) после выхода десанта из трубы под Курском, передает RT в Telegram-канале.

Бойцы, участвовавшие в операции, поделились, что 16 километров надо было пройти по трубе. Затем 2,5 километра надо было пересечь вдоль железной дороги.

«Далее нужно было занять линию окопов и опорники. Что мы делали совместно с 30-м полком. Оттуда выпрыгивать брать Кубаткин. От Кубаткина расходиться на две стороны — брать под контроль оба моста. Не допускать противника из Зазулевки в сторону входа в трубу», — отметил боец, составлявший карту.

Ранее 11 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало кислорода и воды. Он также указал, что рост одного из бойцов с позывным Добрыня, который принимал участие в операции, составляет почти два метра.