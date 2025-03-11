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13:06, 11 марта 2025Россия

Хинштейн раскрыл подробности прорыва штурмовиков в Суджу по трубам

Хинштейн навестил раненых военных, которые ползли в Суджу по газовым трубам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Во время операции «Поток», в ходе которой российские штурмовики вклинились в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже по газовым трубам, бойцам не хватало кислорода и воды. Подробности об этом привел временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн во время визита к раненым во время операции бойцам, об этом он написал в Telegram-канале.

«Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!» — написал Хинштейн.

Он добавил, что один из бойцов с позывным Добрыня, который принимал участие в операции, ростом почти два метра. Военные рассказали, что вышли на поверхность в Судже и не могли надышаться свежим воздухом, отметил врио губернатора.

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Ранее экс-командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби рассказал, что операция разрабатывалась больше трех недель. За это время российские военные оборудовали выходы на поверхность и занесли в трубы еду и воду, а также оборудовали туалеты. Чтобы не быть замеченными противником, бойцы заходили в трубу четырьмя малыми группами.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль, по официальным данным, перешли семь населенных пунктов, 11 марта Минобороны подтвердило контроль над еще 12 населенными пунктами. Таким образом российские военные вплотную подобрались к Судже, где бои идут на окраинах.

ЖЗЛ
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