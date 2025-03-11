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14:36, 11 марта 2025Россия

Участвовавший в операции «Поток» назвал способ борьбы с нехваткой кислорода в трубах Суджи

Военные соблюдали дистанцию для борьбы с нехваткой кислорода в трубах под Суджей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Чтобы бороться с нехваткой кислорода в газовых трубах, с помощью которых российские штурмовики вклинились в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курской Судже, военным говорили соблюдать дистанцию между друг другом. Об этом рассказал участвовавший в операции «Поток» боец, его слова приводит RT.

«Когда останавливались, они расходились каждый друг от друга на два метра (...) Мы объясняли им, что надо через каждые два метра держать дистанцию, чтобы было легче дышать», — сказал военнослужащий.

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Для того, чтобы российским военным было легче дышать, специалисты также проделали в самой трубе небольшие отверстия, в нее дополнительно подавали кислород. Несмотря на это, штурмовики все равно столкнулись с нехваткой воздуха, отмечал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов назвал операцию «Поток» причиной перелома в битве за Курскую область. Операцию разработали менее чем за месяц, ее цель была забросить десант в оккупированный город — для этого из трубы откачали остатки газа и наполнили ее воздухом.

ЖЗЛ
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