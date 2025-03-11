Опубликовано доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

RT опубликовал фото российского бойца возле стелы на въезде в Суджу

В сети появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу Курской области в результате операции «Поток». Фото с одним из военнослужащих в городе опубликовал RT в Telegram.

На снимке видно бойца Вооруженных сил (ВС) России, который стоит возле стелы на въезде в Суджу.

По информации издания, на фотографии — военнослужащий с позывным Кузя. Остальных российских штурмовиков, проникших в город, решили оставить за кадром.

Ранее в Добровольческом корпусе отчитались, что прорвавшимся в город бойцам удалось освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) промышленную зону Суджи.

Российские войска начали штурм города днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений ВС России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.