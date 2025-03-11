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12:07, 11 марта 2025Россия

Раскрыты первые результаты операции с прорывом российских бойцов в Суджу через газопровод

РИА Новости: В ходе прорыва через газопровод освобождена промзона Суджи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате прорыва в Суджу Курской области через подземный газопровод российские штурмовики освободили от Вооруженных сил Украины промышленную зону города. Первые результаты операции раскрыл представитель Добровольческого корпуса в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, сейчас бои ведутся в частном секторе города. Другие подробности не приводятся.

Ранее появились кадры проникновения российских бойцов в оккупированный ВСУ город через газопровод.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва в населенный пункт российские штурмовики использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

ЖЗЛ
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