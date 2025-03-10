Раскрыты подробности подготовки к операции «Труба» по газопроводу в Судже

Шлепченко: Операция «Труба» в Судже потребовала несколько недель подготовки

Операция «Труба», проведенная в Судже, потребовала нескольких недель тщательной подготовки. Военный обозреватель Влад Шлепченко поделился с «Царьградом» подробностями одного из самых сложных этапов этой миссии.

Отмечается, что опасность была высокой, но бойцы успешно справились с задачей. Операция, реализованная спецназом «Ахмат» в Курской области, позволила освободить несколько населенных пунктов, включая Малую Локню, Мартыновку и Михайловку. Российские военные проникли в тыл противника, однако путь был крайне непростым. Им пришлось преодолеть 15 километров по узкому газопроводу, двигаясь под землей. Как подчеркивает Шлепченко, риск был колоссальным, и лишь немногие представляли, насколько сложной была подготовка к этому маневру.

Наиболее трудоемким этапом стало именно планирование операции. По оценкам обозревателя «Царьграда», оно могло занять более трех недель. Одной из ключевых задач было обеспечение бойцов кислородом, чтобы они могли находиться внутри трубы продолжительное время.

Специальные технические группы занимались закачкой воздуха в трубопровод. Дело в том, что в замкнутом пространстве под землей быстро снижается уровень кислорода из-за испарений и отсутствия естественной вентиляции. Поэтому перед началом операции было принято решение наполнить трубу воздухом, чтобы вытеснить оставшийся газ в сторону Украины. Это обеспечило возможность перемещения значительного количества бойцов внутри.

Помимо этого, нужно было организовать минимальные условия для комфортного пребывания людей. Как отметил Шлепченко, все было продумано до мельчайших деталей.

«Очень тщательно готовились. Вплоть до того, что в трубу постепенно заносился боекомплект. Там внутри готовились отхожие места, для того чтобы люди могли справлять нужду, чтобы это все не под ногами валялось», — добавил он. Видимо, где-то даже вырезали части стен и делали ниши в грунте для личного состава. Ведь речь идет о сотнях бойцов, которые находились там не один час, а целые сутки или двое, резюмировал Шлепченко.

Ранее прорыв российских штурмовиков по газопроводу в Суджу оценил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он назвал операцию исторической и заявил, что она войдет в учебники.