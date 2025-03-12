Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 12 марта 2025Россия

ВСУ во время отступления заминировали Суджу «лепестками»

РИА Новости: Украинские войска, отступая из Суджи, заминировали город
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления из Суджи в Курской области заминировали город. Об этом со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» сообщает РИА Новости.

«Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. "лепестки" валяются везде», — посоветовал корреспондентам замкомандира парашютно-десантной роты с позывным Атом.

Солдат рассказал, что украинские войска заминировали город при отступлении для того, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Он также отметил, что в Судже до сих пор остаются мирные жители, для которых мины представляют угрозу.

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Умер командовавший российской группировкой в Чечне генерал

    Доказана связь неандертальцев с современными людьми

    В МИД ответили на слова Трампа об отправке делегации в Россию

    Российские военнослужащие приготовились оборонять окраины Суджи

    Возбуждено дело о махинациях при поставках конструкций для курских линий заграждений

    В МИД назвали смешными рассуждения Зеленского о независимости Украины

    В Великобритании ужаснулись положением ВСУ в Курской области

    Зеленский высказался об атаке дронов на Подмосковье

    Дуа Липа снялась в купальнике для рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше