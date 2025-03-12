РИА Новости: Украинские войска, отступая из Суджи, заминировали город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления из Суджи в Курской области заминировали город. Об этом со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» сообщает РИА Новости.

«Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. "лепестки" валяются везде», — посоветовал корреспондентам замкомандира парашютно-десантной роты с позывным Атом.

Солдат рассказал, что украинские войска заминировали город при отступлении для того, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Он также отметил, что в Судже до сих пор остаются мирные жители, для которых мины представляют угрозу.

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.