Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 13 марта 2025Россия

Названо число населенных пунктов до полного контроля Курской области российскими военными

Mash: Военным нужно освободить шесть сел до полного контроля Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским военным нужно освободить шесть населенных пунктов для полного контроля над Курской областью. Такое число назвал Telegram-канал Mash.

По данным издания, в четырех из этих сел уже началась зачистка противника.

Как утверждает Mash, украинские военные еще остаются в Заолешенке — агломерация Суджи, Рубанщине, Гоголевке, Олешне, Гуево и селе Горналь.

Как узнало издание, в Заолешенке удалось зачистить 60-70 процентов территорий. Кроме того, северная и северо-восточная части села Гуево контролируются российскими войсками. В Гоголевке и селе Горналь продолжаются бои.

До этого Минобороны России обнародовало видеокадры из освобожденной от украинских военных Суджи в Курской области.

Информация о штурме российскими войсками Суджи стала появляться 8 марта. Для прорыва в населенный пункт свыше 800 бойцов преодолели более десяти километров по трубопроводу в рамках операции «Поток» и проникли в тыл Вооруженных сил Украины.

13 марта Минобороны официально объявило о взятии Суджи.

ЖЗЛ

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Хейли Бибер показала лицо без макияжа

    «Леденящее предупреждение». Путин впервые за долгое время надел военную форму. На Западе и в России объяснили, что это значит

    На Землю обрушилась магнитная буря

    В российском регионе устроят экомарафон

    Транссексуал с ножом напал на мать и подругу в российском регионе

    На встречу Путина и Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное число журналистов

    В России захотели создать новый механизм господдержки компаний

    Диетолог рассказала о вреде для некоторых людей при соблюдении поста

    МВД пресекло деятельность оформлявших кредиты по поддельным документам мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше