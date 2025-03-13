Названо число населенных пунктов до полного контроля Курской области российскими военными

Mash: Военным нужно освободить шесть сел до полного контроля Курской области

Российским военным нужно освободить шесть населенных пунктов для полного контроля над Курской областью. Такое число назвал Telegram-канал Mash.

По данным издания, в четырех из этих сел уже началась зачистка противника.

Как утверждает Mash, украинские военные еще остаются в Заолешенке — агломерация Суджи, Рубанщине, Гоголевке, Олешне, Гуево и селе Горналь.

Как узнало издание, в Заолешенке удалось зачистить 60-70 процентов территорий. Кроме того, северная и северо-восточная части села Гуево контролируются российскими войсками. В Гоголевке и селе Горналь продолжаются бои.

До этого Минобороны России обнародовало видеокадры из освобожденной от украинских военных Суджи в Курской области.

Информация о штурме российскими войсками Суджи стала появляться 8 марта. Для прорыва в населенный пункт свыше 800 бойцов преодолели более десяти километров по трубопроводу в рамках операции «Поток» и проникли в тыл Вооруженных сил Украины.

13 марта Минобороны официально объявило о взятии Суджи.