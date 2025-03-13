Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 13 марта 2025Россия

Появились кадры из освобожденной от ВСУ Суджи

Минобороны показало кадры из освобожденной от ВСУ Суджи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры из освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Суджи в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны множество разрушенных строений, сгоревший автомобиль, а также обломки зданий. Также на видеоролике можно заметить российских военнослужащих.

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

13 марта оборонное ведомство заявило о полном возвращении населенного пункта под контроль российских войск.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Песков оценил предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

    В Кремле оценили законность антироссийских санкций

    В Киеве назвали цену украинской демократии

    Песков объяснил использование Путиным военной формы в Курской области

    Бывшая ведущая Первого канала назвала раздражавшую ее особенность Франции

    Песков пообещал проинформировать о контактах с представителями США

    Едва не погибший под Суджей военкор показал кадры из освобожденного города

    Первую ступень российского «Союза-5» отправили на испытания

    В российском регионе устроят экомарафон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше