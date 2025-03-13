Появились кадры из освобожденной от ВСУ Суджи

Минобороны показало кадры из освобожденной от ВСУ Суджи

Минобороны России показало кадры из освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Суджи в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны множество разрушенных строений, сгоревший автомобиль, а также обломки зданий. Также на видеоролике можно заметить российских военнослужащих.

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

13 марта оборонное ведомство заявило о полном возвращении населенного пункта под контроль российских войск.